استنفار رسمي واسع بعد العرض المسلح في بيروت!

وأوضح أنه تواصل مع وزيري الداخلية والعدل لطلب تنفيذ القوانين المرعية الإجراء.

امّا النائبة عبر منصة "أكس" أن قيادة تستمر في إرسال شباب في لمواجهة مصير محتوم باستخدام سلاح يعود إلى "عصر مضى"، متسائلة عن الهدف من قتل هؤلاء ودفعهم إلى حرب لا طائل منها. وأضافت أن الطائفة الشيعية قد تجد نفسها مجرد "حطب لنيران نيرون العصر الحديث".

النائب أكد في حديث تلفزيوني أنه يجب على الحكومة اتخاذ موقف واضح من مظاهر السلاح في خلال المسيرات، وطالب القوى الأمنية والعسكرية بتطبيق القوانين ومصادرة السلاح واعتقال حامليه. جاء هذا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر عرضاً مسلحاً في خلال إحياء مراسم عاشوراء، ما أثار انتقادات .

وانتشر مقطع فيديو يظهر عرض مسلح في بيروت خلال إحياء مراسم عاشوراء، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً وانتقادات كبيرة.