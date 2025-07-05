الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

استنفار رسمي واسع بعد العرض المسلح في بيروت!

2025-07-05 | 02:28
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
استنفار رسمي واسع بعد العرض المسلح في بيروت!
استنفار رسمي واسع بعد العرض المسلح في بيروت!

أكد رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة تحت أي مبرر كان، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيف الفاعلين وإحالتهم للتحقيق.

وأوضح أنه تواصل مع وزيري الداخلية والعدل لطلب تنفيذ القوانين المرعية الإجراء.

امّا النائبة بولا يعقوبيان عبر منصة "أكس" أن قيادة حزب الله تستمر في إرسال شباب في عمر الورد لمواجهة مصير محتوم باستخدام سلاح يعود إلى "عصر مضى"، متسائلة عن الهدف من قتل هؤلاء الشباب ودفعهم إلى حرب لا طائل منها. وأضافت أن الطائفة الشيعية قد تجد نفسها مجرد "حطب لنيران نيرون العصر الحديث".

النائب غسان حاصباني أكد في حديث تلفزيوني أنه يجب على الحكومة اتخاذ موقف واضح من مظاهر السلاح في العاصمة خلال المسيرات، وطالب القوى الأمنية والعسكرية بتطبيق القوانين ومصادرة السلاح واعتقال حامليه. جاء هذا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر عرضاً مسلحاً في بيروت خلال إحياء مراسم عاشوراء، ما أثار انتقادات واسعة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عرض مسلح في بيروت خلال إحياء مراسم عاشوراء، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً وانتقادات كبيرة

مقالات ذات صلة
استنفار رسمي واسع بعد العرض المسلح في بيروت!

محليات

نواف سلام

بيروت

لبنان

حزب الله

سلاح الحزب

الحكومة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجديد" تحصل على رد "حزب الله" الكامل!
جهات معنية تستعد لاستيعاب عناصر "حزب الله"!

اقرأ ايضا في محليات

مفتي الجمهورية اللبنانية في سوريا! (فيديو)
Play
06:42

مفتي الجمهورية اللبنانية في سوريا! (فيديو)

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفدٍ ديني يضمّ عدداً من مُفتي المناطق والمشايخ. وسيلتقي المفتي دريان الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الأوقاف السورية محمد أبو الخير شكري، إضافة إلى مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.
وفور وصوله صباحاً إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، كان في استقباله في قاعة الشرف، معاون وزير الاوقاف السورية المدير العام سامر بيرقدار ومدير العلاقات العامة في الأوقاف أحمد حلاق.

06:42

مفتي الجمهورية اللبنانية في سوريا! (فيديو)

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفدٍ ديني يضمّ عدداً من مُفتي المناطق والمشايخ. وسيلتقي المفتي دريان الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الأوقاف السورية محمد أبو الخير شكري، إضافة إلى مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.
وفور وصوله صباحاً إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، كان في استقباله في قاعة الشرف، معاون وزير الاوقاف السورية المدير العام سامر بيرقدار ومدير العلاقات العامة في الأوقاف أحمد حلاق.

عشية زيارته بيروت.. برّاك: الفرصة سانحة الآن!
06:28

عشية زيارته بيروت.. برّاك: الفرصة سانحة الآن!

نشر المبعوث الأميركي، توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس"، "يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل "بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد". وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: "لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".

06:28

عشية زيارته بيروت.. برّاك: الفرصة سانحة الآن!

نشر المبعوث الأميركي، توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس"، "يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل "بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد". وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: "لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".

يحدث الآن

اخترنا لك
مفتي الجمهورية اللبنانية في سوريا! (فيديو)
06:42
عشية زيارته بيروت.. برّاك: الفرصة سانحة الآن!
06:28
الحدث - قاسم غريب - الحلقة الكاملة
06:27
بري: لا موقف نهائي!
06:19
قبيل زيارة برّاك.. حشدٌ رئاسي في بعبدا!
06:12
المكتب الاعلامي لبري: ما يتم تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلا عن زواره عبر بعض وسائل الإعلام هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أي موقف نهائي
06:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025