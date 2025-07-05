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الرئيس عون: عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف ولن تكون هناك أي قوة مسلّحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية و"اليونيفيل"
2025-07-05 | 12:12
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الرئيس عون: عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف ولن تكون هناك أي قوة مسلّحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية و"اليونيفيل"
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القوى
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الشرعية
و"اليونيفيل"
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