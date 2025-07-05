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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعفي أشرف دبور كنائب لمشرف عام الساحة الفلسطينية في لبنان
2025-07-05 | 13:29
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعفي أشرف دبور كنائب لمشرف عام الساحة الفلسطينية في لبنان
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