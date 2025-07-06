معلومات الجديد: لا صحة لما تم ترويجه عن أن الأمير يزيد بن فرحان وضع "فيتوات" على قوى أو شخصيات سياسية والهدف من زيارته خلق مناخ توافقي يدفع بالاستحقاقات اللبنانية نحو التهدئة لا التأزيم