21 موقوفاً بحملة أمنية للجيش.. وداعش في طرابلس؟!

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:



• دهم منازل في منطقة الشويفات - ، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.

• دهم منازل في منطقة البوشرية - وتوقيف ١٩ سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

• توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطار – لحيازته مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم الإرهابي على جدار في المنطقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.