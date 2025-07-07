21 موقوفاً بحملة أمنية للجيش.. وداعش في طرابلس؟!

• دهم منازل في منطقة الشويفات - عاليه
، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
• دهم منازل في منطقة البوشرية - المتن
وتوقيف ١٩ سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
• توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطار – بعلبك
لحيازته مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش
الإرهابي على جدار في المنطقة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.