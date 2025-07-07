مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل من رسائل صوتية ونصوص وترجيحات وتوصيفات جديدة وتوقعات تتعلق بالامتحانات ، كلها عارية من الصحة ، ودعا المرشحين إلى عدم الأخذ بها ، كما دعا الحرصاء والمهتمين بالتربية إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من الصفحة الرسمية لوزارة التربية او عبر التواصل مع المكتب الإعلامي .