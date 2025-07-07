سمكة تقفز من الماء هربًا من قرش المطرقة (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامس يفيديو استعرضت فيه موهبة ابنها الوحيد فاهد حيث ظهر وهو يعزف على العود ويغنّي بإحساس عالٍ.
لاتزال اخبار طلاق النجم التركي باريش اردوتش وزوجته جوبسي أوزاي، والتي انتشرت بشكل كبير بعد مشاهده الجريئة مع النجمة التركية هاندا ارتشيل في مسلسلهما الجديد "تذكّر الحب" تشهد تتطورات كثيرة.
نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، وثّقت من خلالها لحظات مميزة من رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث تقضي وقتًا ممتعًا برفقة زوجها.