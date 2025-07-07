سمكة تقفز من الماء هربًا من قرش المطرقة (فيديو)



رصدت عدسات الكاميرا لحظة مثيرة قبالة سواحل ، حيث ظهرت سمكة الراي وهي تقفز بشكل دراماتيكي من سطح الماء، في محاولة للهروب من قرش المطرقة