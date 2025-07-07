باراك: راضون عن الرد اللبناني.. حان الوقت لاغتنام هذه اللحظة التاريخية

وفي مؤتمر صحافي أعقب لقاءاته الرسمية في ، قال براك إن "الرئيس الأميركي يحترم ، وأكد التزامه بدعمه في مسار السلم والازدهار"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية سلّمتنا ردّها على الورقة المقترحة، ونحن راضون وممتنون، وسنتعمق في تفاصيله تمهيداً للوصول إلى تسوية شاملة".

وأضاف: "نحن الآن في صدد صياغة خطة للمستقبل بشأن لبنان، وهذا يتطلب حواراً معمّقاً، وشراكة حقيقية، فالتغيير بيد اللبنانيين، ونحن سنكون إلى جانبهم إن قرروا السير فيه".

وتابع براك: "لا نملي على لبنان كيف يجب أن يتعامل مع ملف سلاح ، هذا قرار لبناني داخلي، لكننا نود أن نرى معالجة مسؤولة لهذا الملف، لأن المنطقة تتغير بسرعة، وكل من يتخلف عن التغيير سيتكبّد الخسائر".

وشدد على أن "الجميع تعب من الفوضى والنزاعات، وحان الوقت لاغتنام هذه اللحظة التاريخية لإحداث تحوّل فعلي نحو الاستقرار"، مضيفاً: "نشعر بالأمل، ونؤمن بأن أمام لبنان فرصة حقيقية للمضي قدماً، ونحن ملتزمون بدعمه في هذه المسيرة".