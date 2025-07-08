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محليات

عشاء "سري" في معراب! (نداء الوطن)

2025-07-08 | 01:25
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عشاء &quot;سري&quot; في معراب! (نداء الوطن)
عشاء "سري" في معراب! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن": حل الموفد الأميركي توم براك، مساء أمس ومن دون اعلام، ضيفاً إلى مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع.

وفي سياق متصل، وبعد بيان جعجع المنتقد للترويكا واحتمال تصعيد "القوات"، أشارت مصادر "القوات اللبنانية" لـ "نداء الوطن" إلى أن قرار انسحاب وزراء "القوات" من الحكومة لم يحن بعد وعندما يحين نبحث به، وترك الساحة الوزارية هو خدمة تقدّم للفريق "الممانع". ولفتت إلى وجود تباينات وشدّ حبال داخل الحكومة لأنها تضمّ قوى سياسية مختلفة وليست حكومة اللون الواحد. وشدّدت المصادر على أن الحكومة هي السلطة التنفيذية ويجب عليها اتخاذ القرارات مثلما حصل في ملف حاكم مصرف لبنان، فرئيس الحكومة صوّت ضدّ توجهاتنا وتوجه الرئيس عون وعدد من الأفرقاء، ورغم ذلك احترم الجميع نتيجة التصويت.
وأكدت "القوات" أن تغييب مجلس الوزراء خلافًا لنصّ الدستور أمر لا يجوز، لافتةً إلى أن الانسحاب يريح الفريق الذي لا يريد حصرية السلاح وعودة سيادة الدولة، وأحد أسباب عدم وضع الورقة على طاولة مجلس الوزراء هو وجود "القوات" لأن الجميع يعرف عدم مساومتها في الملفات السيادية، ولذلك بوجودنا لا يستطيعون القيام بتهريبات ولن نمنحهم في الوقت الحاضر هذه الهدية المجانية".
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بعد "القرصة" للصحافية .. بيان من السرايا

أصدر المكتب الإعلامي في السراي الحكومي بيانا جاء فيه " يهم المكتب التأكيد أن صحافية حاولت تصوير بهاتفها داخل قاعة الاجتماع بين دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والموفد الأميركي توم براك، ووجهت هاتفها الى السفير باراك لتطرح عليه سؤالاً، فما كان من الزميل محمود فواز إلا أن طلب منها وقف التصوير، وتوجه إليها بالقول إن طرح الأسئلة في قاعة الاجتماع ممنوع.

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أصدر المكتب الإعلامي في السراي الحكومي بيانا جاء فيه " يهم المكتب التأكيد أن صحافية حاولت تصوير بهاتفها داخل قاعة الاجتماع بين دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والموفد الأميركي توم براك، ووجهت هاتفها الى السفير باراك لتطرح عليه سؤالاً، فما كان من الزميل محمود فواز إلا أن طلب منها وقف التصوير، وتوجه إليها بالقول إن طرح الأسئلة في قاعة الاجتماع ممنوع.

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