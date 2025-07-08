عشاء "سري" في معراب! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن": حل الموفد الأميركي توم براك، مساء أمس ومن دون اعلام، ضيفاً إلى مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه رئيس حزب " اللبنانية" وعقيلته النائبة جعجع.



وفي سياق متصل، وبعد بيان جعجع المنتقد للترويكا واحتمال تصعيد " "، أشارت مصادر "القوات اللبنانية" لـ " " إلى أن قرار انسحاب وزراء "القوات" من الحكومة لم يحن بعد وعندما يحين نبحث به، وترك الساحة الوزارية هو خدمة تقدّم للفريق "الممانع". ولفتت إلى وجود تباينات وشدّ حبال داخل الحكومة لأنها تضمّ قوى سياسية مختلفة وليست حكومة اللون الواحد. وشدّدت المصادر على أن الحكومة هي السلطة التنفيذية ويجب عليها اتخاذ القرارات مثلما حصل في ملف حاكم ، فرئيس الحكومة صوّت ضدّ توجهاتنا وتوجه الرئيس عون وعدد من الأفرقاء، ورغم ذلك احترم الجميع نتيجة التصويت.

وأكدت "القوات" أن تغييب خلافًا لنصّ الدستور أمر لا يجوز، لافتةً إلى أن الانسحاب يريح الفريق الذي لا يريد حصرية السلاح وعودة سيادة الدولة، وأحد أسباب عدم وضع الورقة على طاولة مجلس الوزراء هو وجود "القوات" لأن الجميع يعرف عدم مساومتها في الملفات السيادية، ولذلك بوجودنا لا يستطيعون القيام بتهريبات ولن نمنحهم في الوقت الحاضر هذه الهدية المجانية".