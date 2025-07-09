إدارة ترامب تسعى لمفاوضات مباشرة مع حزب الله (الجريدة)



كشف مصدر دبلوماسي غربي في ، لـ "الجريدة"، أن إدارة الرئيس الأميركي تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع ، إلى جانب المساعي التي تقوم بها واشنطن مع ، في محاولة لإقناع الحزب بترك سلاحه مقابل الحصول على ضمانات أميركية .

وقال المصدر لـ "الجريدة" إنه يجري ترتيب لقاء للسفير الأميركي إلى تركيا ومبعوث ترامب إلى سورية، توم برّاك، المكلف حالياً بملف ، أو مساعده، مع رئيس كتلة في البرلمان، . وذكر أنه عُقدت بالفعل سلسلة لقاءات تحضيرية بين الجانبين في ، وأن مسؤولين في تيار سياسي لبناني "معتكف" استضافوا بعض تلك اللقاءات.

وأشار المصدر الدبلوماسي الغربي إلى أن الجانب الأميركي يعتقد أن اللقاءات المباشرة ستسهم في حل مسألة السلاح، لأن حزب سيفهم بشكل أكثر دقة ما سيترتب على قرار رفضه تسليم السلاح، كما يمكن للولايات المتحدة تقديم ضمانات يطلبها الحزب، وبينها عدم استهداف قياداته، والبحث في كيفية دمج جزء من مقاتليه بالجيش اللبناني.

ولفت إلى أن الترتيبات لهذه المفاوضات جرت خلف الكواليس، الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل وأطراف في لبنان مقرّبة من الرئاسة اللبنانية.

