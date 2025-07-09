الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إدارة ترامب تسعى لمفاوضات مباشرة مع حزب الله (الجريدة)

2025-07-09 | 04:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إدارة ترامب تسعى لمفاوضات مباشرة مع حزب الله (الجريدة)
إدارة ترامب تسعى لمفاوضات مباشرة مع حزب الله (الجريدة)


كشف مصدر دبلوماسي غربي في القدس، لـ "الجريدة"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع حزب الله، إلى جانب المساعي التي تقوم بها واشنطن مع الدولة اللبنانية، في محاولة لإقناع الحزب بترك سلاحه مقابل الحصول على ضمانات أميركية واسعة.

وقال المصدر لـ "الجريدة" إنه يجري ترتيب لقاء للسفير الأميركي إلى تركيا ومبعوث ترامب إلى سورية، توم برّاك، المكلف حالياً بملف لبنان، أو مساعده، مع رئيس كتلة حزب الله في البرلمان، محمد رعد. وذكر أنه عُقدت بالفعل سلسلة لقاءات تحضيرية بين الجانبين في بيروت، وأن مسؤولين في تيار سياسي لبناني "معتكف" استضافوا بعض تلك اللقاءات. 
وأشار المصدر الدبلوماسي الغربي إلى أن الجانب الأميركي يعتقد أن اللقاءات المباشرة ستسهم في حل مسألة السلاح، لأن حزب الله سيفهم بشكل أكثر دقة ما سيترتب على قرار رفضه تسليم السلاح، كما يمكن للولايات المتحدة تقديم ضمانات يطلبها الحزب، وبينها عدم استهداف قياداته، والبحث في كيفية دمج جزء من مقاتليه بالجيش اللبناني. 
ولفت إلى أن الترتيبات لهذه المفاوضات جرت خلف الكواليس، الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل وأطراف في لبنان مقرّبة من الرئاسة اللبنانية.
مقالات ذات صلة
إدارة ترامب تسعى لمفاوضات مباشرة مع حزب الله (الجريدة)

محليات

حزب الله

دونالد ترامب

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون في قبرص (فيديو)
السفير السعودي في لبنان وليد بخاري يلتقي بالسيد علي فضل الله معزياً

اقرأ ايضا في محليات

على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني.. الرئيس عون يعود إلى بيروت
10:02

على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني.. الرئيس عون يعود إلى بيروت

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الى بيروت آتياً من لارنكا، على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق، بعد ان اختتم زيارته الرسمية الى قبرص التي أتت تلبية لدعوة من نظيره القبرصي نيكوس خريسودوليدس، والتي اكدت على ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة، وشملت محادثات تناولت كيفية مواجهات التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل.

10:02

على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني.. الرئيس عون يعود إلى بيروت

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الى بيروت آتياً من لارنكا، على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق، بعد ان اختتم زيارته الرسمية الى قبرص التي أتت تلبية لدعوة من نظيره القبرصي نيكوس خريسودوليدس، والتي اكدت على ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة، وشملت محادثات تناولت كيفية مواجهات التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل.

هنا بيروت - علي بردى - الحلقة الكاملة
Play
09:51
Play

هنا بيروت - علي بردى - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - علي بردى - الحلقة الكاملة

09:51

هنا بيروت - علي بردى - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - علي بردى - الحلقة الكاملة

يحدث الآن

اخترنا لك
على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني.. الرئيس عون يعود إلى بيروت
10:02
هنا بيروت - علي بردى - الحلقة الكاملة
09:51
معلومات الجديد: القاضية نصار كانت قد استمعت منذ أسبوعين للوزيرين السابقين ندى البستاني وسيزار أبي خليل كشاهدَين في الملف على سبيل المعلومات
09:22
وزير المالية: ماضون في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوري
09:19
معلومات الجديد: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ستستمع إلى وزير الطاقة السابق أرتور نزريان كشاهد بجلسة تُعقَد في 17 تموز في ملف سد المسيلحة
09:19
السيدة الأولى لمراسلة الجديد: "خلينا مبسوطين" (فيديو)
08:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025