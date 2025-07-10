رسالة خاصة من برّاك إلى حزب الله: فلنتفاوض (اللواء)

قال مسؤول لبناني رفيع لـ "اللواء" إن "الموفد الاميركي براك حمّل احد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة الى مفادها: فلنتفاوض "قرروا الوقت والمكان"، ونعطيكم ضمانة اميركية بحصولكم على اي مكتسبات سياسية تريدونها مقابل السلاح والسلام مع اسرائيل". ووفقاً للمعطيات، فان "الحزب لم يرد حتى اللحظة على طلب باراك باجراء اي مفاوضات، سواء مباشرة او غير مباشرة".

وفي اطار هذه التطورات، كشف المسؤول، ان "هناك عواصم عربية دخلت على خط عرض وساطتها لاستضافة اي حوار بين الحزب وواشنطن، وهناك اتصالات دولية واقليمية على اعلى المستويات لترتيب فتح باب التفاوض بين الطرفين".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الغاية الأساسية المعلنة من زيارة باراك، غير التي مررتها واشنطن لحزب ، كانت لإبلاغ رسميا، عبر الرئاسات الثلاث، ان واشنطن ترفع يدها عن أي تصعيد إسرائيلي محتمل ضد لبنان في اي مرحلة من مراحل التفاوض، حتى وإن لم يصل إلى مستوى الحرب الشاملة". والاخطر بحسب المصدر، ان "باراك لمّح بوضوح إلى أن بلاده لم تعد تكتفي بالمطالبة بحلّ عسكريا، بل باتت تطالب بانخراط لبنان في مسار تطبيعي مع إسرائيل".

