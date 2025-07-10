إشكال في بلدة عيتيت بين الأهالي واليونيفيل (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعلنت وكالة الأونروا أنه "ردًا على التقارير التي تم تداولها في وسائل الإعلام، توضح الوكالة أن أحد موظفيها قام بحرق ملفات ورقية قديمة بالقرب من مركزها الصحي في منطقة الشبريحا، الواقع بالقرب من موقع مشروع ري القاسمية"
صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية أمراً بإنهاء خدمات الملازم شرف محمود مصطفى بسبب مناهضته للشرعية وخروجه عن مقتضيات الواجب الوطني.
أصدرت مصلحة الليطاني بياناً جاء فيه أن "مجموعة من عمال المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في منطقة الشبريحا قامت بحرق أوراق ونفايات ضمن حرم مشروع الري، ورمي المخلفات بشكل عشوائي داخله، ما يشكّل تعديًا بيئيًا صارخًا يهدد سلامة الموارد العامة ويخالف القوانين المرعية".