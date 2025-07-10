وزارة الصحة: الغارة على دراجة نارية في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح

أعلنت وكالة الأونروا أنه "ردًا على التقارير التي تم تداولها في وسائل الإعلام، توضح الوكالة أن أحد موظفيها قام بحرق ملفات ورقية قديمة بالقرب من مركزها الصحي في منطقة الشبريحا، الواقع بالقرب من موقع مشروع ري القاسمية"



