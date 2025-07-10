أكثر من 309 مليون دولار.. خسائر بسبب الكسارات حول نهر الليطاني (فيديو)



أعلنت المصلحة الوطنية لنهر في بيان، أنه ضمن دراسة متخصصة أجرتها باستخدام نماذج الارتفاع الرقمي (DTM) ومعالجة صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، تم تقدير حجم الكتل الصخرية المستخرجة من نحو 400 مقلع وكسارة ضمن حوض الليطاني، وجاءت الأرقام صادمة:

🔹 المساحة المتأثرة: 2,620,448 م²

🔹 الحجم للكتل المستخرجة: 20,606,682 م³

🔹 العمق الوسطي: 7.86 أمتار

🔹 قيمة الأرباح التجارية: أكثر من 309 مليون أميركي!

🔹 بينما لم تُحصّل الدولة إلا نسبة ضئيلة جدًا من هذه القيمة كرسوم ورسوم بيئية… وبالتالي، ملايين الدولارات تُستخرج من أرض الليطاني بلا حسيب ولا رقيب، والضرر لا يقتصر على المال العام، بل يطال البيئة والمياه والناس.

