الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تلويث قناة ري القاسمية.. والمتهم عمال في "الأونروا"؟ (فيديو)

2025-07-10 | 06:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تلويث قناة ري القاسمية.. والمتهم عمال في &quot;الأونروا&quot;؟ (فيديو)
تلويث قناة ري القاسمية.. والمتهم عمال في "الأونروا"؟ (فيديو)


أصدرت مصلحة الليطاني بياناً جاء فيه أن "مجموعة من عمال المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في منطقة الشبريحا قامت بحرق أوراق ونفايات ضمن حرم مشروع الري، ورمي المخلفات بشكل عشوائي داخله، ما يشكّل تعديًا بيئيًا صارخًا يهدد سلامة الموارد العامة ويخالف القوانين المرعية".

وأشارت المصلحة في بيانها أنها تتابع هذا الملف للتأكد من إزالة التعديات وعدم تكرار هذه المخالفات، وتؤكد أن أي نشاط مضرّ بالبيئة والبنية التحتية للمشاريع المائية سيُواجَه بالإجراءات القانوالاونروا ترتكب جريمة بيئية داخل حرم مشروع ري القاسمية!

بدورها، ردت الأونروا على التقارير موضحة أن  أحد موظفيها قام بحرق ملفات ورقية قديمة بالقرب من مركزها الصحي في منطقة الشبريحا، الواقع بالقرب من موقع مشروع ري القاسمية.

مؤكدة في بيان أنها تتابع الحادثة للتأكد مما حدث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن أياً من موظفيها لم يكن مسؤولًا عن التخلص من المواد المحروقة في موقع مشروع ري القاسمية. ومن منطلق التزامها بالصحة العامة وسلامة البيئة، كلّفت الوكالة، عمال النظافة لديها بإزالة أي بقايا من المواد المحروقة من الموقع المذكور على الفور.

كم أعلنت الأونروا أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن عملية التخلص من المواد المحروقة لم تتم وفقًا للارشادات والمعايير التي تتبعها.. مؤكدة التزامها الدائم بمعايير حماية البيئة وضمان عدم تأثير أنشطتها على الموارد العامة أو البنية التحتية
 
مقالات ذات صلة
تلويث قناة ري القاسمية.. والمتهم عمال في "الأونروا"؟ (فيديو)

محليات

لبنان

تلوث

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في لبنان.. السلطة الفلسطينية تقيل مسؤولاً عسكرياً بـ "جيش التحرير"!
أكثر من 309 مليون دولار.. خسائر بسبب الكسارات حول نهر الليطاني (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

تحركٌ إسرائيلي ليلي بريّ في جنوب لبنان!
15:32

تحركٌ إسرائيلي ليلي بريّ في جنوب لبنان!

أفاد مراسل "الجديد" بأن جرافات تابعة، تحت حماية دبابات "ميركافا"، اجتازت الحدود اللبنانية عند وادي هونين، وتوغلت باتجاه "مكب النفايات" جنوب بلدة عديسة.

15:32

تحركٌ إسرائيلي ليلي بريّ في جنوب لبنان!

أفاد مراسل "الجديد" بأن جرافات تابعة، تحت حماية دبابات "ميركافا"، اجتازت الحدود اللبنانية عند وادي هونين، وتوغلت باتجاه "مكب النفايات" جنوب بلدة عديسة.

يحدث الآن

اخترنا لك
مقابل مئات الدولارات.. بدء عودة النازحين من لبنان الى سوريا
16:04
تحركٌ إسرائيلي ليلي بريّ في جنوب لبنان!
15:32
مصادر رئاسية لـ"الجديد": ترسيم الحدود مع قبرص طُرِح خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عون مع الرئيس القبرصي
12:50
مصادر رئاسية لـ"الجديد": الجانب القبرصي أَبدى تجاوباً كاملاً مع الموقف اللبناني مؤكدةً التوصل إلى اتفاق شبه فوريّ بشأن ترسيم الحدود
12:50
اقترب الترسيم مع قبرص.. والاتفاق رباعي! تابعوا التفاصيل بنشرة الأخبار بعد قليل
12:32
إسرائيل تغتال قائداً جديداً في "حزب الله"
12:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025