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محليات

في لبنان.. السلطة الفلسطينية تقيل مسؤولاً عسكرياً بـ "جيش التحرير"!

2025-07-10 | 08:34
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في لبنان.. السلطة الفلسطينية تقيل مسؤولاً عسكرياً بـ &quot;جيش التحرير&quot;!
في لبنان.. السلطة الفلسطينية تقيل مسؤولاً عسكرياً بـ "جيش التحرير"!

صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية أمراً بإنهاء خدمات الملازم شرف محمود مصطفى بسبب مناهضته للشرعية وخروجه عن مقتضيات الواجب الوطني.

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أصدرت مصلحة الليطاني بياناً جاء فيه أن "مجموعة من عمال المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في منطقة الشبريحا قامت بحرق أوراق ونفايات ضمن حرم مشروع الري، ورمي المخلفات بشكل عشوائي داخله، ما يشكّل تعديًا بيئيًا صارخًا يهدد سلامة الموارد العامة ويخالف القوانين المرعية".

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أصدرت مصلحة الليطاني بياناً جاء فيه أن "مجموعة من عمال المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في منطقة الشبريحا قامت بحرق أوراق ونفايات ضمن حرم مشروع الري، ورمي المخلفات بشكل عشوائي داخله، ما يشكّل تعديًا بيئيًا صارخًا يهدد سلامة الموارد العامة ويخالف القوانين المرعية".

أكثر من 309 مليون دولار.. خسائر بسبب الكسارات حول نهر الليطاني (فيديو)
06:25

أكثر من 309 مليون دولار.. خسائر بسبب الكسارات حول نهر الليطاني (فيديو)


أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه ضمن دراسة متخصصة أجرتها باستخدام نماذج الارتفاع الرقمي (DTM) ومعالجة صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، تم تقدير حجم الكتل الصخرية المستخرجة من نحو 400 مقلع وكسارة ضمن حوض الليطاني، وجاءت الأرقام صادمة:
🔹 المساحة المتأثرة: 2,620,448 م²
🔹 الحجم الإجمالي للكتل المستخرجة: 20,606,682 م³
🔹 العمق الوسطي: 7.86 أمتار
🔹 قيمة الأرباح التجارية: أكثر من 309 مليون دولار أميركي!
🔹 بينما لم تُحصّل الدولة إلا نسبة ضئيلة جدًا من هذه القيمة كرسوم ورسوم بيئية… وبالتالي، ملايين الدولارات تُستخرج من أرض الليطاني بلا حسيب ولا رقيب، والضرر لا يقتصر على المال العام، بل يطال البيئة والمياه والناس.

06:25

أكثر من 309 مليون دولار.. خسائر بسبب الكسارات حول نهر الليطاني (فيديو)


أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه ضمن دراسة متخصصة أجرتها باستخدام نماذج الارتفاع الرقمي (DTM) ومعالجة صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، تم تقدير حجم الكتل الصخرية المستخرجة من نحو 400 مقلع وكسارة ضمن حوض الليطاني، وجاءت الأرقام صادمة:
🔹 المساحة المتأثرة: 2,620,448 م²
🔹 الحجم الإجمالي للكتل المستخرجة: 20,606,682 م³
🔹 العمق الوسطي: 7.86 أمتار
🔹 قيمة الأرباح التجارية: أكثر من 309 مليون دولار أميركي!
🔹 بينما لم تُحصّل الدولة إلا نسبة ضئيلة جدًا من هذه القيمة كرسوم ورسوم بيئية… وبالتالي، ملايين الدولارات تُستخرج من أرض الليطاني بلا حسيب ولا رقيب، والضرر لا يقتصر على المال العام، بل يطال البيئة والمياه والناس.

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