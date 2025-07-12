لماذا الحكومة تأخرت في التعامل مع سلاح حزب الله؟ برّاك يكشف!

كتبت صحيفة "الشرق الاوسط":



شدد الأميركي إلى تركيا والمبعوث الخاص إلى توم برّاك على وجود إطار زمني محدود في ، "مرتبط بصبر الرئيس ترمب" على حد تعبيره.





وقال براك في مؤتمر صحافي عقده في دعيت اليه الشرق الأوسط قائلاً: "مع أنه (ترمب) معروف بصبره، إلا أن هذا الصبر ليس بلا حدود، هو يحب كثيرًا وربما لم يظهر هذا الحب أي رئيس أميركي منذ . لقد أعرب عن تقديره الصادق لهذا البلد. لكن على اللبنانيين أن يتحركوا. يجب أن يستغلوا هذه الفرصة. وهناك بالفعل تفاعل معنا، ولهذا أنا متفائل، حتى وإن شعرت ببعض الإحباط أحيانًا".



وعن سلاح قال براك انه "اذا تم التوصل الى توافق داخل وبين الثلاثة من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس ووافق «حزب الله» تدريجيًا على التخلي عن أسلحته الثقيلة، فإن ذلك قد يشكل بداية". مضيفاً: "الجميع في لبنان يحمل سلاحًا خفيفًا، لكن الحديث هنا عن الأسلحة التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل، هذه عملية تحتاج إلى دعم، وتحتاج إلى أن يتم تمكين للقيام بمهمة جمع الأسلحة. المشكلة أن الجيش لم يتقاضَ رواتبه منذ فترة، وهذه إحدى العقبات، كل هذه العناصر يجب أن تحدث في وقت واحد: تمكين الجيش اللبناني، الذي يتمتع باحترام واسع بين اللبنانيين، ليتفاوض بلين مع حزب بشأن آلية إعادة السلاح، وجمعه من دون إشعال حرب أهلية. لأن هذه الأسلحة مخزنة في مرائب وسراديب تحت وتحت المنازل".



واعتبر براك ان "سبب تأخر الحكومة اللبنانية في التعامل مع سلاح حزب الله هو الخوف من حرب أهلية".



من جهة أخرى أشار المبعوث الأميركي الى أن "أي تطبيع بين وإسرائيل سيتطلب بطبيعته تطبيعًا بين لبنان وإسرائيل والعراق وإسرائيل في نهاية المطاف"، قائلاً إن "الرئيس السوري كان صريحًا في مواقفه عندما قال إن إسرائيل ليست عدواً، وإنه منفتح على النقاش والتفاوض معها لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وهذه العملية ستبدأ بخطوات تدريجية، كما هو الحال في باقي دول الجوار".



واعرب براك عن أمله في ان تكون "الخطوات الجريئة التي قام بها الرئيس ترمب، مثل دعمه لقصف إيران، تمثل فرصة وإن كانت قصيرة الأمد، لأن إيران، وحماس، وحزب الله، والحوثيين، في تراجع مؤقت حاليًا. أما بقية الدول، فلديها فرصة لإعادة تعريف نفسها"، مشدداً على أن "القرار يعود لهذه الدول وأضاف: «العملية تتطلب خطوات تدريجية. وأنا أؤمن أن هذه الخطوات تحدث بالفعل، وأن الجميع يتصرف بمسؤولية للسير نحو هذا الاتجاه".