وزير العدل بعد لقائه بري: للإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء



أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان اليوم السبت، عن تسلّم 1000 عربة جديدة لنقل الأمتعة تم توزيعها داخل صالات مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز راحة المسافرين، لا سيّما خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الوافدين والمغادرين.



