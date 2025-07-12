من هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الخيام؟

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة الخيام في جنوب لبنان وقضى على عنصر في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع".
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان اليوم السبت، عن تسلّم 1000 عربة جديدة لنقل الأمتعة تم توزيعها داخل صالات مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز راحة المسافرين، لا سيّما خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الوافدين والمغادرين.
أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:
التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية.