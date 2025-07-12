"بيروت هويتنا".. مراد: بالشباب والتعليم نبني دولة المؤسسات ونكافح الفساد

أشار النائب ، خلال حفل تخرّج طلاب في بحضور رئيس الحكومة ممثلاً بوزيرة والرياضة نورا بايراقداريان وزراء ونواب بالإضافة إلى لفيف من رجال الدين، إلى أنّ بيروت ليست مجرّد مدينة، بل هي روح وهوية تحتضن كل اللبنانيين، ومنها انطلقت الصحافة والدستور، وكانت منارةً للسيادة والكرامة. ورغم ما مرّت به من أزماتٍ وحروبٍ ودمار، ورغم الظلم الذي لحق بها من الجميع، فإنها لم تَظلم أحدًا، بل ظلّت صامدةً، حاضنةً لجميع أبنائها من مختلف الطوائف.









وأكد مراد في كلمته أنّ العلم والمعرفة هما سلاح مواجهة الجهل وأداة بناء المجتمع، مشددًا على أنّ ستنهض من جديد، وأن سيعود أقوى بقوة شبابه، رغم محاولات التفقير والتجهيل التي تُمارس عليه.







وتناول مراد التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى إعادة انتظام العمل المؤسساتي على أسس الكفاءة والشفافية، وتطبيق اتفاق الطائف تطبيقًا كاملًا بروحه ومضمونه، معتبرًا أن الطائف هو الطريق إلى الدولة المدنية.







كما شدّد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية عبر إنشاء مجلس شيوخ يضمن التمثيل العادل، وعلى أهمية إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وتعزيز استقلالية القضاء.







ورفض مراد أيّ طروحات تقسيمية من كانتونات أو فدراليات تهدّد وحدة لبنان، مؤكّدًا دعم وضرورة وضع استراتيجية دفاعية تحمي السيادة وتحرّر وتعيد الأسرى، مشيرًا إلى أهمية محاربة الفساد والهدر ومحاسبة كل فاسد مهما علا شأنه.







ودعا إلى اتخاذ قرار جامع يُنقذ البلاد ويصون مواردها ويستثمر ثرواتها الطبيعية والبشرية، لا سيما طاقات ، الذين وصفهم بأنهم أمل لبنان ومستقبله.







وأوضح مراد أنّ ، ومنذ تأسيسها، لم تقتصر على تقديم التعليم، بل ركزت على بناء المواطن الصالح، ويتجلّى ذلك في نجاح خريجيها رغم ما يمرّ به من حرب وانهيار.







وجدّد التأكيد على التمسك بالانتماء ، مؤكدًا أنّ محاولات سلخ لبنان عن عروبته قد فشلت وستفشل دائمًا، مشددًا على وحدة الوطن وداعماً الشعب الفلسطيني وأهالي الجنوب، ومُثنيًا على دور الجامعة وهيئتها التعليمية في إعداد الجيل الجديد.







وختم مراد كلمته بتحية خاصة إلى الخريجين، مثنيًا على إصرارهم على النجاح رغم الظروف الصعبة، داعيًا إيّاهم إلى أن يكونوا نموذجًا يُحتذى به في العلم والأخلاق والوعي، مؤكّدًا أنّ لبنان لا يموت، وبيروت لا تنطفئ، وأن المستقبل مشرق بفضل أمل الشباب.