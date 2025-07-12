وزير قواتي في الحكومة للجديد: ما حصل "تهريبة" بين الرئاستين الثانية والثالثة

أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ابراهيم الموسوي في تصريح له تعليقًا على تصريحات الموفد الأميركي توم براك، الى انه لا تُفاجئنا الإدارة الأميركية، ولا يجب أن تُفاجئنا أبداً بتصريحات مسؤوليها وموفديها إلى لبنان أو إلى أيّ مكان في العالم تمتدّ إليه أصابعها ومخططاتها الشريرة. ففي كل مرة نسمع فيها كلاماً أو تصريحاً غريباً عجيباً، أو موقفاً يتناقض مع أبسط قواعد المنطق وأسس السياسة والدبلوماسية، ويتعارض مع الواقع وحقائق التاريخ، ندرك تماماً أنه صادر عن الإدارة الأميركية أو أحد مسؤوليها، والأرشيف زاخر بعشرات الأمثلة والشواهد على ذلك. ويكفي أن نستعرض موقفين أو ثلاثة للرئيس الاميركي دونالد ترامب بخصوص شراء غزة وتحويلها إلى ريفييرا، أو شراء غرينلاند أو إلحاق كندا بالولايات الأميركية لنتيقّن بالملموس حقيقة إدارته في مغادرتها لحسابات المنطق والعقلانية، وتأصّل النزعة الإمبراطورية الفوقية المتغطرسة لديها.
تراجع مقلق في منسوب بحيرة القرعون بين تموز 2024 و2025، مع انخفاض المخزون من 170 مليون م³ إلى نحو 60 مليون م³ فقط. توقف شبه تام لتصريف الليطاني وإنتاج الطاقة الكهرومائية، ما ينذر بأزمة مائية حادة ويدعو لتحرك عاجل.شاهد الفيديو:
نفت قيادة الجيش اللبناني ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول مسلحين إلى لبنان أو انسحاب وحدات من مناطق حدودية في البقاع.