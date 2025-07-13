الحجار استقبل الصباح في مطار بيروت

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي وصل بعد ظهر اليوم إلى لبنان في زيارة رسمية على رأس وفد أمني وإداري، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد.



وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس