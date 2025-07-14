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محليات

تباطؤ داخل أروقة الدولة.. وبرَّاك يصحح هفوته (نداء الوطن)

2025-07-14 | 01:22
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تباطؤ داخل أروقة الدولة.. وبرَّاك يصحح هفوته (نداء الوطن)
تباطؤ داخل أروقة الدولة.. وبرَّاك يصحح هفوته (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن": على رغم مرور أكثر من ثلاثة أيام على الإدلاء به، ما زال موقف الموفد الأميركي توم براك يثير ردود فعل متعددة، براك قال: «لديكم إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن باتت سوريا تُظهِر نفسها بسرعة كبيرة، فإذا لم يتحرك لبنان، سيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى». ثم عاد ليوضِح حقيقة ما قصده، لكن مختلف الأوساط توقفت عند التصريح لا عند التوضيح.

مصدر رسمي اكتفى بالقول لـ «نداء الوطن» إنه لم يصله أي شيء رسمي من الأميركيين ولن يدخل في تفسير لكلامه. وأكد المصدر أن الملفات التي تعالج مع واشنطن كثيرة وهي تحتاج إلى وقت، وسط نفي حصول أي اتصالات من أجل التطبيع.

في تعليق لافت، اعتبرت مصادر كنسية عبر «نداء الوطن» أن كلام براك، عن احتمال ضم لبنان إلى الشام ومن ثم توضيحه، يجب أن يسبب خضة داخل أروقة الدولة اللبنانية ويدفعها إلى التحرك الفوري من اجل استعادة هيبتها وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية. وأسفت المصادر لتباطؤ الخطوات الإنقاذية المطلوبة، ولطالما حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من خطر يطاول الكيان وكان يُجابه بحملات التخوين، لذلك لم يعد هناك أي مبرر للسلطة السياسية لعدم التحرك واتخاذ قرارات جريئة تحمي الكيان اللبناني وتضعه على الخريطة الجديدة خصوصًا أننا نلاحظ أن عقارب الساعة تعود إلى الوراء في حين تسبقنا دول الجوار في الخطوات الصحيحة.

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لبنان ينتظر الموقف الأميركي.. ومطالبات بخطوات سريعة! (الشرق الأوسط)
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الرئيس عون استقبل وزير الداخلية الكويتي: حريصون على مكافحة تهريب المخدرات وكل ما يخل بالأمن في البلدين
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الرئيس عون استقبل وزير الداخلية الكويتي: حريصون على مكافحة تهريب المخدرات وكل ما يخل بالأمن في البلدين

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06:11

الرئيس عون استقبل وزير الداخلية الكويتي: حريصون على مكافحة تهريب المخدرات وكل ما يخل بالأمن في البلدين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن العلاقات المتجذرة بين لبنان والكويت، تزداد رسوخا يوما بعد يوم لأنها مبنية على أسس صلبة من الاخوة والتعاون والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل من البلدين. وابلغ الرئيس عون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، "ان لبنان حريص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت الشقيقة لان ما يجمع بين شعبي البلدين من اخوة ومحبة كفيل بان يشعر الكويتي عندما يأتي الى لبنان بانه في بلده الاخر، وهذا ما نريده ان يستمر وان نرى اخوتنا الكويتيين في لبنان خلال هذا الصيف بين أهلهم وفي ديارهم". وشكر رئيس الجمهورية الكويت اميرا وحكومة وشعبا على الدعم الذي قدمته للبنان ولا تزال والوقوف الى جانب اللبنانيين في المحن التي مروا بها، مؤكدا على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا التعاون الأمني لمكافحة تهريب المخدرات وكل ما يخل بالامن في البلدين.

على خلفية تهريب البضائع والأشخاص والمحروقات..الجيش يقفل المعابر!
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قامت دورية من مخابرات الحيش اللبناني باقفال معابر التهريب في منطقة مشاريع القاع والتي تستخدم بتهريب الاشخاص والبضائع والمحروقات، وعملت الجرافات برفع عوائق وسواتر ترابية بهدف منع عبور الاليات والدراجات النارية.

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