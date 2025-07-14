محادثات لبنانية - كويتية في السراي

وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء
الدكتور طارق متري
،وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة
، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار
، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير لبنان
لدى دولة الكويت السفير أحمد عرفة
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كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد
الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء
حامد مناحي المطيري والوفد المرافق.
ثم جال الرئيس سلام والمسؤول الكويتي في ارجاء السرايا بعد اعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
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