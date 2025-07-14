محادثات لبنانية - كويتية في السراي

عقدت ظهر في السرايا محادثات لبنانية-كويتية ترأس الجانب اللبناني رئيس الحكومة والجانب الكويتي النائب الأول لرئيس ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد الصباح وتناولت المحادثات العلاقات بين والكويت، واهمية تفعيل بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، اضافة الى التطورات المحلية والاقليمية والدولية.

