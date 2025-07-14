بدقته العالية.. طيار لبناني يحظى بإشادة السوريين! (فيديو)

حظي لبناني بإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما من قبل السوريين، حيث انتشر شريط فيديو على نطاق واسع يظهر لحظة قيام الطيار بمناورة عالية الدقة اثناء اطفاء الحرائق في ريف اللاذقية، وقد أظهر الفيديو كيف قدم الطيار اللبناني أداء فعالاً وساهم بشكل كبير في السيطرة على النيران. وكانت قيادة اعلنت الأسبوع الماضي مشاركة طوافات تابعة للقوات الجوية اللبنانية في إخماد حرائق ريف اللاذقية، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية، وبالتنسيق بين والسلطات السورية.