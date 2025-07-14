جنبلاط حول الكلام عن "بلاد الشام": نتمسّك بالكيانات الحالية (فيديو)

اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي بعد لقائه رئيس في ، انه "ناقش ملفات عديدة مع الرئيس بري على صعيد ملف الجنوب الذي نعتبره في أيادٍ أمينة ولن أتدخل به".

وعن الاعتداءات الإسرائيلية قال: "إما يكون هناك وقف لإطلاق نار أو لا يكون، ولست بمتشائم بشكل كبير. همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على الكبير ونحن متمسّكون بالكيانات الحالية".

اضاف: "هناك مشاكل كبيرة في ما يتعلق بصناعة المخدرات، وحصل تضخيم لموضوع خلية بتبيات والجيش اللبناني يقوم بواجباته".

وعن الوضع في السويداء قال: "نحن مع المصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية وضبط الامن، والبعض في السويداء لم يفهمني وينادي بالحماية الدولية والاسرائيلية، وموقفي أنها منطقة ككل المناطق السورية".