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محليات

لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!

2025-07-14 | 11:51
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لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!
لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!

على عقارب عودة الموفد الاميركي توم باراك الى لبنان، ينتظر اللبنانيون ما ستحمله الايام المقبلة، وقبل عودته الى لبنان، استلم لبنان الرد الاميركي على الرد اللبناني عبر السفارة الاميركية.

وتؤكد مصادر رسمية ان الاجواء ايجابية وخصوصا ان الرد اللبناني يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية ولكن حسب المصادر فان الرد الاميركي على هذه النقطة اي المراحل المتتالية بالتحديد ربط بمهلة زمنية تمتد حتى اخر العام الحالي.

وتضيف المعلومات ان هذه النقطة بالتحديد ستكون موضع نقاش مع باراك عند عودته.

وكانت الجديد اشارت الى ان توم باراك ابلغ المسؤولين اللبنانيين بان الرد الاسرائيلي الاولي على الورقة اللبنانية ايجابي.

والثلاثاء، يفتح مجلس النواب منبره لمساءلة الحكومة في جلسة ستنقل مباشرة على الهواء، سترد فيها الحكومة على اسئلة النواب التي وجهت اليها خلال الفترة الماضية، ويتوقع ان تمتد الجلسة حتى يوم الاربعاء اذ وصل عدد طالبي الكلام الى اكثر من خمسين نائبا وسبقت الجلسة اجتماعات للكتل النيابية للاتفاق على العناوين العريضة التي سيتم مناقشتها والتي سيحتل ملف سلاح حزب الله النسبة الاكبر بينها.

وبحسب مصادر نيابية سيكرر رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة طلب حصر  النواب الكلام واختيار عدد محدد من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل خمسة نواب متكلم واحد اضافة الى النواب المستقلين.

وفي هذا الوقت، يبقى ملف الموقوفين السوريين محل متابعة، وخصوصا ان الجانب السوري يعتبر حل هذا الملف اولوية لاي علاقة طبيعية بين لبنان وسوريا، ويتوقع زيارة وفد رسمي سوري لدراسة الملف وتوقيع اطار قانوني لذلك، من خلال اتفاقية بين البلدين سيتم توقيعها، وسيتم بحث هذه الاتفاقية في لجنة ستضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع في كل من البلدين.
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مصادر نيابية للجديد: الرئيس بري سيكرر في مستهل الجلسة طلب حصر النواب الكلام واختيار عدد محدد من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة الى النواب المستقلين
13:03
مصادر رسمية للجديد: الرد الأميركي على المراحل المتتالية بالتحديد ربط بمهلة زمنية تمتد حتى آخر العام الحالي وهذه النقطة بالتحديد ستكون موضع نقاش مع برّاك عند عودته
13:03
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