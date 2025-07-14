لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!

على عقارب عودة الموفد الاميركي توم باراك الى ، ينتظر اللبنانيون ما ستحمله الايام المقبلة، وقبل عودته الى لبنان، استلم لبنان الرد الاميركي على الرد اللبناني عبر السفارة الاميركية.



وتؤكد مصادر رسمية ان الاجواء ايجابية وخصوصا ان الرد اللبناني يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية ولكن حسب المصادر فان الرد الاميركي على هذه النقطة اي المراحل المتتالية بالتحديد ربط بمهلة زمنية تمتد حتى اخر العام الحالي.



وتضيف المعلومات ان هذه النقطة بالتحديد ستكون موضع نقاش مع باراك عند عودته.



وكانت الجديد اشارت الى ان توم باراك ابلغ المسؤولين اللبنانيين بان الرد الاسرائيلي الاولي على الورقة اللبنانية ايجابي.



والثلاثاء، يفتح منبره لمساءلة الحكومة في جلسة ستنقل مباشرة على ، سترد فيها الحكومة على اسئلة النواب التي وجهت اليها خلال الفترة الماضية، ويتوقع ان تمتد الجلسة حتى يوم الاربعاء اذ وصل عدد طالبي الكلام الى اكثر من خمسين نائبا وسبقت الجلسة اجتماعات للكتل النيابية للاتفاق على العناوين العريضة التي سيتم مناقشتها والتي سيحتل ملف سلاح النسبة الاكبر بينها.



وبحسب مصادر نيابية سيكرر رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة طلب حصر النواب الكلام واختيار عدد محدد من المتحدثين كل كتلة على قاعدة لكل خمسة نواب متكلم واحد اضافة الى النواب المستقلين.



وفي هذا الوقت، يبقى ملف الموقوفين السوريين محل متابعة، وخصوصا ان الجانب السوري يعتبر حل هذا الملف اولوية لاي علاقة طبيعية بين وسوريا، ويتوقع زيارة وفد رسمي سوري لدراسة الملف وتوقيع اطار قانوني لذلك، من خلال اتفاقية بين البلدين سيتم توقيعها، وسيتم بحث هذه الاتفاقية في لجنة ستضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع في كل من البلدين.