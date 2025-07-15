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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات استهدفت أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع
2025-07-15 | 03:41
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات استهدفت أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع
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