زرازير: الوزيرة تمارا الزين اخفت معلومات حول جودة حليب الاطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
أفادت معلومات الجديد بأن الردَّ الاميركي جاء مرحِّباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الاميركية لا سيما حصر السلاح ولكن.. تضمن الرد الأميركي على لبنان مجموعة شروط ابرزُها وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصرِ السلاح، وفق آلية وجدول زمنيٍّ واضحٍ وسريع وتخضع لرقابة دولية مباشرة وتوثيقٍ من الجيش اللبناني، بالاضافة الى ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاحه.
على وقع الغارات الاسرائيلية التي تشتد يوما بعد يوم، تجتمع اللجنة الثلاثية في بعبدا لدراسة الرد الاميركي على الورقة اللبنانية وفي معلومات الجديد أن الرد الأميركي جاء مرحباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الأميركية ولا سيما في إضافة بند حصر السلاح عليها في الساعات الاخيرة لكن جاء في الرد مجموعة شروط على لبنان ان يلتزم بها للسير بالورقة اللبنانية برعاية دولية