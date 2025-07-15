المبعوث الأميركي توم باراك: حظر مصرف لبنان لمؤسسة القرض الحسن "إنجاز قيّم" وخطوة في الاتجاه الصحيح للحكومة اللبنانية

على وقع الغارات الاسرائيلية التي تشتد يوما بعد يوم، تجتمع اللجنة الثلاثية في بعبدا لدراسة الرد الاميركي على الورقة اللبنانية وفي معلومات الجديد أن الرد الأميركي جاء مرحباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الأميركية ولا سيما في إضافة بند حصر السلاح عليها في الساعات الاخيرة لكن جاء في الرد مجموعة شروط على لبنان ان يلتزم بها للسير بالورقة اللبنانية برعاية دولية