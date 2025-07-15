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محليات

تسلب بواسطة سيارة أجرة.. توقيف امراة بالأوزاعي! (صورة)

2025-07-15 | 16:24
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تسلب بواسطة سيارة أجرة.. توقيف امراة بالأوزاعي! (صورة)
تسلب بواسطة سيارة أجرة.. توقيف امراة بالأوزاعي! (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها ولا سيّما عمليات السلب، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام امرأة مجهولة بتنفيذ عمليات سلب ضمن محافظة جبل لبنان.
بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختص في الشعبة، تمكنت من تحديد هويتها، وتدعى:
ن. ك. (مواليد عام ١٩٩٤، لبنانية)
بتاريخ 14-07-2025 وفي محلة الأوزاعي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتها إحدى دوريات الشعبة، وأودعتها فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقها، حيث تبيّن وجود ادّعاء أحد المواطنين ضدها بالجرم ذاته لدى الفصيلة.
بالتّحقيق معها، اعترفت أنها تقوم بعمليات السلب بواسطة سيارة الأجرة التي أوقفت على متنها.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها، الحضور إلى الفصيلة المذكورة، الكائنة في محلّة الأوزاعي – الطريق العام، أو الاتّصال على الرقم 450897-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
 
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محليات

قوى الأمن الدّاخلي

شعبة المعلومات

سلب

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