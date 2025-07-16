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النائب علي حسن خليل: لم نشعر أن الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط إتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي عليها أن تشعر اللبنانيين انهم ليسوا رهائن
النائب علي حسن خليل: لم نشعر أن الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط إتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي عليها أن تشعر اللبنانيين انهم ليسوا رهائن
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إشكال و"تدفيش" في مجلس النواب (فيديو)
2025-07-16 | 04:38
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إشكال و"تدفيش" في مجلس النواب (فيديو)
إشكال بين النائبين سليم عون واحمد الخير تطور الى تدافع داخل
مجلس النواب
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