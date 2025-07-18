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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

2025-07-18 | 02:25
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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة  ضمن معدلاتها الموسمية .
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية.
السبت:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
الأحد:  
غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور ضباب على المرتفعات.
الإثنين:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، فق الداخل من 19 الى 34 ردجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية وغربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  جيد إجمالا على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,41
-ساعة غروب الشمس:  19,47
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