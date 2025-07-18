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محليات

وول ستريت جورنال: حزب الله ينجح في تهريب أسلحة ويعيد تنظيم إمداده

2025-07-18 | 03:31
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وول ستريت جورنال: حزب الله ينجح في تهريب أسلحة ويعيد تنظيم إمداده
وول ستريت جورنال: حزب الله ينجح في تهريب أسلحة ويعيد تنظيم إمداده

جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" تعرضت إيران لانتكاسة كبيرة عندما قتلت إسرائيل كبار القادة العسكريين الإيرانيين، وشنّت الولايات المتحدة ضربات على منشآتها النووية، إلا أن نمطًا من مصادرة الأسلحة عالية القيمة يكشف عن أن طهران تبذل جهودًا جديدة لتسليح حلفائها من الميليشيات في مختلف أنحاء المنطقة، فخلال هذا الأسبوع، اعترضت القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا شحنة كبيرة من الصواريخ وقطع غيار الطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى، كانت في طريقها إلى الحوثيين على ساحل البحر الأحمر. وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن مصادرة عدة شحنات أسلحة، منها صواريخ غراد، على حدودها مع العراق ولبنان، كما أعلن الجيش اللبناني أنه صادر شحنات تضمنت صواريخ روسية مضادة للدبابات، يفضلها حزب الله، جرى تهريبها عبر الحدود مع سوريا".

أضافت الصحيفة نقلاً عن المختص في شؤون "الميليشيات الحليفة لإيران" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس أن " إيران تعيد بناء وجودها في بلاد الشام بإرسال صواريخ إلى حزب الله وأسلحة من العراق إلى سوريا".

من جهتها، أعلنت القوات اليمنية يوم الأربعاء أنها صادرت عددًا قياسيًا من الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية كانت أكبر عملية ضبط لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة تنفذها قوة المقاومة الوطنية، حيث تم ضبط 750 طنًا من صواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، ورؤوس حربية، ومكونات استهداف، ومحركات طائرات مسيرة. وقد تم إخفاء هذه الشحنات على متن سفن صغيرة تُعرف باسم المراكب الشراعية، تحت غطاء شحنات مُعلنة من مكيفات الهواء وتضمنت الشحنات صواريخ "قادر" الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام "صقر" للدفاع الجوي، الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أمريكية مسيرة من طراز "MQ-9 Reaper".

وعلى عكس عمليات المصادرة السابقة التي كانت تسفر غالبًا عن أسلحة صغيرة أو قطع غيار، فإن هذه الشحنة تضمنت صواريخ مُجمّعة بالكامل، بحسب الصحيفة.

أضافت وول ستريت جورنال في مقالها أنه "من جهة أخرى، كثّفت إيران جهودها لنقل الأسلحة إلى حزب الله. وقال مايكل كارداش، نائب رئيس قسم إبطال مفعول القنابل السابق في الشرطة الإسرائيلية: "هناك اتجاه متزايد في الأشهر الأخيرة لمحاولات التهريب عبر سوريا أو انطلاقًا منها" إلى حزب الله. وأوضح أن سقوط نظام الأسد، المتحالف مع إيران، واستبداله بحكومة معادية، قد عطّل خط أنابيب الأسلحة، مما اضطر المهربين إلى استخدام شحنات صغيرة بدلًا من إرسال حمولات شاحنات كما كان في السابق. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة أنها ضبطت صواريخ "كورنيت" روسية الصنع مضادة للدبابات كانت في طريقها إلى لبنان، داخل شاحنة تنقل الخيار. وفي مايو/أيار، اعترض فرع الأمن العام شحنة صواريخ دفاع جوي إيرانية الصنع بالقرب من الحدود اللبنانية، حسب وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية الجديدة. ورغم الجهود المكثفة لمنع حزب الله من إعادة بناء ترسانته، فقد تمكنت الجماعة، على غرار الحوثيين، من تحقيق بعض النجاح. ووفقًا لمصدر مطلع على عمليات الجماعة، فإن حزب الله يُنتج طائرات بدون طيار وصواريخ متوسطة المدى، كما أعاد هيكلة شبكات التهريب الخاصة به إلى حد ما، وتمكن من تهريب بعض صواريخ "كورنيت" وغيرها من الأسلحة المتطورة".

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