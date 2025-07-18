وول ستريت جورنال: حزب الله ينجح في تهريب أسلحة ويعيد تنظيم إمداده

أضافت الصحيفة نقلاً عن المختص في شؤون "الميليشيات الحليفة لإيران" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نايتس أن " إيران تعيد بناء وجودها في بلاد بإرسال صواريخ إلى وأسلحة من العراق إلى ".

من جهتها، أعلنت اليمنية يوم الأربعاء أنها صادرت عددًا قياسيًا من الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية كانت أكبر عملية ضبط لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة تنفذها قوة المقاومة الوطنية، حيث تم ضبط 750 طنًا من صواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، ورؤوس حربية، ومكونات استهداف، ومحركات طائرات مسيرة. وقد تم إخفاء هذه الشحنات على متن سفن صغيرة تُعرف المراكب الشراعية، تحت غطاء شحنات مُعلنة من مكيفات وتضمنت الشحنات صواريخ " " الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام "صقر" للدفاع الجوي، الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أمريكية مسيرة من طراز "MQ-9 Reaper".

وعلى عكس عمليات المصادرة السابقة التي كانت تسفر غالبًا عن أسلحة صغيرة أو قطع غيار، فإن هذه الشحنة تضمنت صواريخ مُجمّعة بالكامل، بحسب الصحيفة.

أضافت جورنال في مقالها أنه "من جهة أخرى، كثّفت إيران جهودها لنقل الأسلحة إلى حزب . وقال مايكل كارداش، نائب رئيس قسم إبطال مفعول القنابل السابق في الشرطة الإسرائيلية: "هناك اتجاه متزايد في الأشهر لمحاولات التهريب عبر سوريا أو انطلاقًا منها" إلى حزب الله. وأوضح أن سقوط نظام الأسد، المتحالف مع إيران، واستبداله بحكومة معادية، قد عطّل خط أنابيب الأسلحة، مما اضطر المهربين إلى استخدام شحنات صغيرة بدلًا من إرسال حمولات شاحنات كما كان في السابق. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت في الحكومة السورية الجديدة أنها ضبطت صواريخ "كورنيت" روسية الصنع مضادة للدبابات كانت في طريقها إلى ، داخل شاحنة تنقل الخيار. وفي مايو/أيار، اعترض فرع الأمن العام شحنة صواريخ دفاع جوي إيرانية الصنع بالقرب من الحدود اللبنانية، حسب وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية الجديدة. ورغم الجهود المكثفة لمنع حزب الله من إعادة بناء ترسانته، فقد تمكنت الجماعة، على غرار الحوثيين، من تحقيق بعض النجاح. ووفقًا لمصدر مطلع على عمليات الجماعة، فإن حزب الله يُنتج طائرات بدون وصواريخ متوسطة المدى، كما أعاد هيكلة شبكات التهريب الخاصة به إلى حد ما، وتمكن من تهريب بعض صواريخ "كورنيت" وغيرها من الأسلحة المتطورة".