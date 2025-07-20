اتصال بين مفتي الجمهورية وقائد الجيش: تعزيز التعاون الوطني لمواجهة الأزمات

تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ اتصالا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأفاد في دار الفتوى ان البحث جرى خلاله التداول في الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش في حفظ أمن وسلامة واللبنانيين، وثمن المفتي أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ امني في شتى أنحاء .



واكد مفتي الجمهورية أن وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في ، ودعا إلى المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النوايا الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وقال: لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين.

أضاف: لإبعاد لبنان عما يحدث في الشقيقة، لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة ، ونؤكد وحدة سوريا أرضاً وشعبا ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخل أحد في شؤوننا اللبنانية.

وختم: دار الفتوى لن تسمح بجر لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة والمحرمة شرعا، وتحرص دائما على الوطنية اللبنانية والعمل على درء الفتنة بالتعاون والتضامن مع البطريركية المارونية والأرثوذكسية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة وبقية المراجع الدينية والسياسية لمنع حدوث أي خلل ليس بالحسبان.

ويتابع المفتي الأوضاع العامة في لبنان مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس ورئيس الحكومة القاضي والزعيم وليد جنبلاط ورؤساء الطوائف اللبنانية .