فرعية المال لقانون المصارف برئاسة كنعان تقر القانون وجلسة مرتقبة للجنة المال في الأيام المقبلة لاقراره واحالته الى الهيئة العامة

مصادر مطلعة للجديد: برّاك ركز في لقاءاته على ضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد