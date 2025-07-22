أو. أم. تي. "حدّك" بفرعها الرئيسي الجديد في المكلّس

تستقبلكم OMT في فرعها الرئيسي الجديد في المكلّس يوميًّا من الاثنين إلى السبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتّى العاشرة مساءً، ويوم الأحد من الساعة الثامنة صباحًا وحتّى الثامنة مساءً لتقدّم لكم أكثر من ٢٠٠ خدمة مالية متنوّعة، بالإضافة إلى خدمة الصرّاف الآلي/ATM Kiosk الذي يتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay إيداع أو سحب الأموال من محفظة OMT Pay الرقمية على مدار الساعة (٢٤/٢٤).



