الرئيس عون يشيد بعلاقات لبنان والبحرين ويبحث تعزيز التعاون

وأكد أن الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين والبحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن تطلعه إلى لقاءات مثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في المحافل الدولية والإقليمية، مشيداً بالدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة .

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك بما يخدم مصالح شعبيهما ويعزز مكانة لبنان والبحرين في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وختم الرئيس عون كلمته بتجديد شكره للملك حمد بن وللشعب البحريني الكريم على الاستقبال الحار، معبراً عن أمله في أن تعكس الزيارة عمق الأخوّة العربية بين البلدين.