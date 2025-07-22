برّاك بحديث خاص لـ"الجديد" يعرض 20:30 مساء: لا حرب لكن الوقت يداهمنا

قال المبعوث الأميركي توم براك في لقاء خاص مع "الجديد" يعرض الساعة 8:30 مساء، ان الاجتماع مع رئيس كان بناءً لكن "الوقت يداهمنا"، مشيراً الى ان المشكلة تمكن بأن هناك اتفاقاً لوقف اطلاق النار بين وإسرائيل لكن الطرفين يواجهات صعوبات في تطبيقه.

وقلل براك في حديثه لـ"الجديد" من احتمال نشوب حرب ، مضيفاً: "نحن في للمساعدة في إحلال السلام"، لكنه اشار رداً على سؤال الى أن "هناك جدول زمني والوقت يداهمنا ولا يمكن التلكوء لذا نضغط للتوصل الى توافق".

ورداً على سؤال بشأن احتمال رفض " " التخلي عن سلاحه، قال براك "انا لم اطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول ان هناك مؤسسة عسكرية واحدة وعلى لبنان ان يقرر كيف سيطبق هذا القانون". وعن مستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، قال براك ان "الاستقرار في سيؤمن الاستقرار في لبنان". تابعوا الحلقة كاملة مساء الاربعاء الساعة 20:30 على شاشة الجديد.