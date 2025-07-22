وقلل براك في حديثه لـ"الجديد" من احتمال نشوب حرب جديدة
، مضيفاً: "نحن في لبنان
للمساعدة في إحلال السلام"، لكنه اشار رداً على سؤال الى أن "هناك جدول زمني والوقت يداهمنا ولا يمكن التلكوء لذا نضغط للتوصل الى توافق".
ورداً على سؤال بشأن احتمال رفض "حزب الله
" التخلي عن سلاحه، قال براك "انا لم اطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول ان هناك مؤسسة عسكرية واحدة وعلى لبنان ان يقرر كيف سيطبق هذا القانون". وعن مستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، قال براك ان "الاستقرار في سوريا
سيؤمن الاستقرار في لبنان". تابعوا الحلقة كاملة مساء اليوم
الاربعاء الساعة 20:30 على شاشة الجديد.