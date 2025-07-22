ماكرون يستقبل سلام الخميس.. الإليزيه: فرصة لإعادة تأكيد عمق الصداقة

وقال في بيان: "ستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. ستركز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل".واضاف: "سيناقش الزعيمان ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ولا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في (يونيفيل) - التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة".وتابع: "سيناقش ماكرون وسلام التحديات الرئيسية التي تواجه الشرقين الأدنى والأوسط، ولا سيما عواقب الحروب في إيران وغزة، بالإضافة إلى الاشتباكات في وسيشدد ماكرون وسلام على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة لحماية المدنيين وعلى الضرورة القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى ".