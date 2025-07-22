الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ماكرون يستقبل سلام الخميس.. الإليزيه: فرصة لإعادة تأكيد عمق الصداقة

2025-07-22 | 11:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماكرون يستقبل سلام الخميس.. الإليزيه: فرصة لإعادة تأكيد عمق الصداقة
ماكرون يستقبل سلام الخميس.. الإليزيه: فرصة لإعادة تأكيد عمق الصداقة


أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة نواف سلام يوم الخميس المقبل.

وقال في بيان: "ستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. ستركز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل".
واضاف: "سيناقش الزعيمان ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ولا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) - التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة".
وتابع: "سيناقش ماكرون وسلام التحديات الرئيسية التي تواجه الشرقين الأدنى والأوسط، ولا سيما عواقب الحروب في إيران وغزة، بالإضافة إلى الاشتباكات الأخيرة في سوريا وسيشدد ماكرون وسلام على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة لحماية المدنيين وعلى الضرورة القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة".
 
مقالات ذات صلة
ماكرون يستقبل سلام الخميس.. الإليزيه: فرصة لإعادة تأكيد عمق الصداقة

محليات

قصر الإليزيه

إيمانويل ماكرون

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق عدلون والجوار
فرح مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

اقرأ ايضا في محليات

برّاك بحديث خاص لـ"الجديد" يعرض 20:30 مساء: لا حرب لكن الوقت يداهمنا
10:26

برّاك بحديث خاص لـ"الجديد" يعرض 20:30 مساء: لا حرب لكن الوقت يداهمنا

قال المبعوث الأميركي توم براك في لقاء خاص مع "الجديد" يعرض الساعة 8:30 مساء، ان الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناءً لكن "الوقت يداهمنا"، مشيراً الى ان المشكلة تمكن بأن هناك اتفاقاً لوقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لكن الطرفين يواجهات صعوبات في تطبيقه.

10:26

برّاك بحديث خاص لـ"الجديد" يعرض 20:30 مساء: لا حرب لكن الوقت يداهمنا

قال المبعوث الأميركي توم براك في لقاء خاص مع "الجديد" يعرض الساعة 8:30 مساء، ان الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناءً لكن "الوقت يداهمنا"، مشيراً الى ان المشكلة تمكن بأن هناك اتفاقاً لوقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لكن الطرفين يواجهات صعوبات في تطبيقه.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة تبنين بجنوب لبنان
11:39
برّاك بحديث خاص لـ"الجديد" يعرض 20:30 مساء: لا حرب لكن الوقت يداهمنا
10:26
الرئيس عون: نتطلّع إلى لقاءات مثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية
10:02
الرئيس عون يشيد بعلاقات لبنان والبحرين ويبحث تعزيز التعاون
09:59
الرئيس عون من البحرين: يسعدني أن ألبي دعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا
09:57
افتتاح حديقة أديب الياس سالم في بطرام: تكريمٌا لمسيرة
09:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025