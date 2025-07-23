كنعان التقى الموفد الفرنسي.. وايجابية دولية لاقرار إصلاح المصارف

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم في الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي للرئيس Jaques de Lajugie يرافقه المستشار للشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية في Hugo Bruel والمستشارة في السفارة kenza Ouazzanu.



وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات الإصلاحية خصوصاً، وقد عبّر الموفد الرئاسي عن التقدير و النظرة الايجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون اصلاح المصارف واقراره في فرعية المال والموازنة، والذي بات يشكّل مع قانون السرية والمصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع، السلة المطلوبة لاطلاق عملية التعافي كما المؤتمر الدولي لدعم الذي تحضّره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية السنة.



وجرى الاتفاق على متابعة التواصل لاستعادة الثقة الكاملة بلبنان ونظامه المالي والمصرفي، ويبقى الأهم في هذه المرحلة احالة الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الى لبحثه واقراره بما يؤمن ارضية صالحة لاستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.