السفير السعودي في لبنان وليد بخاري يجول في طرابلس ويلتقي عدداً من القيادات السياسية والروحية (صور)

وتخللت الزيارة سلسلة لقاءات حيث شارك السعودي في في لقاء روحي عقد في دار الفتوى بطرابلس حيث التقى عددا من المرجعيات الدينية لبحث الشؤون الوطنية والروحية الراهنة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة.كما زار دارة الرئيس التي تناولت الشؤون الطرابلسية والتأكيد على أهمية التعاون الوطني في ظل الزخم والدولي الداعم للبنان.وقام بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة، حيث التقى رئيسها ، في سياق دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التنمية في الشمال.والتقى مع السيد في بحضور فعاليات بلدية واقتصادية، تم خلاله عرض واقع المدينة ومرافقها الحيوية، مع تأكيد السفير بخاري على زيارة مرتقبة لمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة.وأيضاً زار الوزير السابق بحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور كريمة، ضمن متابعة ملفات المدينة الأساسية حيث قدم له الوزير الصفدي كتاب طرابلس حاضنة الثقافة لكل الازمان.كما قدم له الدكتور , مستشار الوزير الصفدي كتاباً من تأليفه بعنوان: (رواد نهضويون من طرابلس) وقد رحب بالسفير مسؤولو القطاعات في مؤسسة الصفدي الانمائية ومركز الصفدي الثقافي.وتؤكد هذه الجولة حرص المملكة السعودية على تعزيز الشراكة الروحية والاقتصادية مع طرابلس، ودعم الاستقرار والنهوض في لبنان عبر التعاون المشترك.