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محليات

"بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت".. إليكم تفاصيل لقاء الرئيس عون وملك البحرين

2025-07-23 | 09:18
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&quot;بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت&quot;.. إليكم تفاصيل لقاء الرئيس عون وملك البحرين
"بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت".. إليكم تفاصيل لقاء الرئيس عون وملك البحرين

صدر بعد ظهر اليوم بيان مشترك لبنان- بحريني عن اجتماع القمة التي عقدت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة:

"في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات، قام السيد الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بزيارة رسمية لمملكة البحرين في 22 و23 تموز 2025.

وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، والسيد الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.

وبحث جلالة الملك المعظم والسيد الرئيس مستجدات الأوضاع الاقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد جلالة الملك المعظم على موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود السيد الرئيس العماد عون والحكومة اللبنانية للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني.

وأشاد الجانبان بالجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن والإستقرار في لبنان، وأكدا على ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد جلالته على دعم مملكة البحرين لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والاقليمي.
 
 
 
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نشر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على حسابه عبر منصة "إكس"، "خلال زيارتي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو، برفقة النائب ملحم رياشي، وبحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، و"الله يقدم اللي فيه الخير" خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد".
وأرفقها بصور من اللقاء.

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وعملت جرافة الجيش اللبناني على رفع السواتر وإزالة آثار هذا الخرق.

08:45

في جنوب لبنان.. الجيش اللبناني يزيل خرقاً إسرائيلياً! (صور)

أفاد مراسل الجديد، أن "جرافة تابعة للجيش اللبناني تؤازرها قوة عسكرية، أزالت الخرق الإسرائيلي الذي جرى منذ يومين في بلدة عيترون، حيث عمد الجيش الاسرائيلي إلى رفع سواتر ترابية على الطريق المؤدي إلى جبل الباط وتحديداً في منطقة الزقاق".

وعملت جرافة الجيش اللبناني على رفع السواتر وإزالة آثار هذا الخرق.

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