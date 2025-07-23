في دمشق.. وزير الاستثمار السعودي يضع حجر الأساس لبرج الجوهرة (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ "الأنباء الكويتية" إن "باراك في يومه الأول في بيروت كان فظا في مقاربته، إذ حمل الدولة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح حزب الله"، معتبرا أن "المسألة داخلية"، ومقللا من أهمية "المطالب اللبنانية بضمانات دولية، باعتبار أن المشكلة ليست في الضمانات".وأضاف المصدر "هذا الخطاب لم يكن بريئا، بل عكس نفاد صبر واشنطن، وقرارها الضغط الممنهج على لبنان الرسمي، مع تجنب أي إشارة إلى ضغوط موازية على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر".
أكدت معلومات صحيفة "الجمهورية"، من مصادر وصفتها بالـ "موثوقة"، أنّ "الردّ اللبناني الذي قُدّم إلى برّاك، لم يأتِ باقتراحات جديدة او بتعديلات لمضمون الردّ اللبناني السابق، بل جاء بصياغة مكمّلة، تلحظ التزام لبنان بكل الثوابت والمسلّمات الواردة فيه في ما خصّ وقف العدوان، والالتزام بالقرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب وتحرير الأسرى".
جاء في أسرار صحيفة "نداء الوطن" التالي: