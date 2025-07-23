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محليات

في دمشق.. وزير الاستثمار السعودي يضع حجر الأساس لبرج الجوهرة (فيديو)

2025-07-23 | 15:04
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في دمشق.. وزير الاستثمار السعودي يضع حجر الأساس لبرج الجوهرة (فيديو)
في دمشق.. وزير الاستثمار السعودي يضع حجر الأساس لبرج الجوهرة (فيديو)

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع برج "الجوهرة" في منطقة البحصة وسط المدينة، وذلك بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الاقتصاد السوري نضال الشعار.

شاهد الفيديو:

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محليات

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