الجميّل: السلاح سبب وجود إسرائيل

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية والنائب سامي الجميّل: "الدول تتقدّم بسرعة 200 كم بالساعة نحو النهوض الاقتصادي والتطور التكنولوجي، ونحن لا نزال في نقطة الانطلاق".

وتابع الجميّيل في مؤمر صحافي: "الانهيار يضع اللبنانيين أمام خيارين: الانقسام أو الإنقاذ". المطلوب مشروع يعيد جمع اللبنانيين ويقود إلى النهوض.



واضاف: "رفضُ اقتراح الكتائب في المجلس النيابي حول حصر السلاح بالجيش يعكس نية واضحة لشرعنة السلاح وتهديد الدولة".



ولفت الى أن لا نهوض للبنان طالما هناك سلاح غير شرعي.



وأكد الجميّل على أن اللبنانيون محبطون ويشعرون بأن لا أفق بوجود طبقة سياسية عاجزة عن تقديم أي خطة إنقاذ أو مشروع نهوض.



وختم الجميّل قائلًا: "السلاح لم يكن يومًا حلاً، بل كان سببًا لوجود الاحتلال الإسرائيلي. لا حماية ولا تحرير بالسلاح الخارج عن الدولة".