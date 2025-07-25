تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للبطريرك الراعي

"لقد تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حال صحية دقيقة ألمّت بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ما استدعى نقله إلى المستشفى. إننا إذ نشكر غيرة الجميع واندفاعهم ومحبتهم ، نفيد أن وضع البطريرك مستقر والحال التي استدعت نقله إلى المستشفى، ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء بسبب تقلبات الطقس بين الساحل والجبل، والفحوص والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحال المذكورة، دون زيادة أو نقصان".
قال شقيق المناضل اللبناني جورج عبد الله روبير عبد الله، أن السلطات الفرنسية حافظت منذ لحظة اعتقاله وحتى الإفراج عنه على نفس النهج القائم على "الغموض غير البنّاء"، على حد تعبيره.