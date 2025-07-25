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محليات

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للبطريرك الراعي

2025-07-25 | 02:56
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تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للبطريرك الراعي
تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للبطريرك الراعي

صدر عن مكتب الإعلام في البطريركية المارونية البيان الآتي:

"لقد تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حال صحية دقيقة ألمّت بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ما استدعى نقله إلى المستشفى. إننا إذ نشكر غيرة الجميع واندفاعهم ومحبتهم ، نفيد أن وضع البطريرك مستقر والحال التي استدعت نقله إلى المستشفى، ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء بسبب تقلبات الطقس بين الساحل والجبل، والفحوص والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحال المذكورة، دون زيادة أو نقصان".

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