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محليات

مصادر حكومية للجديد: الموقف الفرنسي يصطدم بالضغط الأميركي الذي يصر على ضمان حرية عمل اليونيفيل في جنوب لبنان

2025-07-25 | 13:25
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مصادر حكومية للجديد: الموقف الفرنسي يصطدم بالضغط الأميركي الذي يصر على ضمان حرية عمل اليونيفيل في جنوب لبنان
مصادر حكومية للجديد: الموقف الفرنسي يصطدم بالضغط الأميركي الذي يصر على ضمان حرية عمل اليونيفيل في جنوب لبنان
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مصادر حكومية للجديد: الموقف الفرنسي يصطدم بالضغط الأميركي الذي يصر على ضمان حرية عمل اليونيفيل في جنوب لبنان

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