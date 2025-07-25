مصادر حكومية للجديد: الأميركيين وفي حال قبِلوا بالتجديد فهم يصرُّون على ادخال تعديلات على القرار وعلى النص المتعلق بحرية الحركة مع تشددٍ اكثر في هذه النقطة

أقام الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في شارع المصارف بمدينة طرابلس، صباح اليوم، إثر الاشتباه بحقيبة مشبوهة تُركت في المكان.وبعد الكشف عليها من قبل الخبير العسكري، تبيّن أنها فارغة وتعود لآلة موسيقية نُسيت في الموقع عن طريق الخطأ.
تتواصل المهرجانات في لبنان، واليوم كانت المحطة في بعلبك حيث نقلت مراسلة "الجديد" تفاصيل المهرجان وأجواء الحضور. شاهد الفيديو:
بينما ينتظر لبنان الرد الاميركي على ملاحظاته عاد المبعوث الاميركي توم باراك وبعد مغادرته لبنان ليقول إن سلاح حزب الله قضية يعالجها اللبنانيون بأنفسهم مشترطا أن تلتزم الحكومة وتطبق احتكار الدولة الكامل للسلاح للحصول على دعم بلاده.