مصادر حكومية للجديد: الأميركيين وفي حال قبِلوا بالتجديد فهم يصرُّون على ادخال تعديلات على القرار وعلى النص المتعلق بحرية الحركة مع تشددٍ اكثر في هذه النقطة

أقام الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في شارع المصارف بمدينة طرابلس، صباح اليوم، إثر الاشتباه بحقيبة مشبوهة تُركت في المكان.



​وبعد الكشف عليها من قبل الخبير العسكري، تبيّن أنها فارغة وتعود لآلة موسيقية نُسيت في الموقع عن طريق الخطأ.