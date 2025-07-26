"رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا".. مراد: الوحدة سبيل الخلاص

أكد النائب خلال حفل تخرج طلاب في الخيارة- الغربي، انتماءه العميق للبقاع، موجًهًا تحية لها كأرض العنفوان والرجال أصحاب المواقف. كما هنّأ دفعة العلم والأمل من الطلاب المتخرجين على جهودهم المتميزة في ظل الظروف الصعبة، معربًا عن تقديره لدعم الأهل والأساتذة والجامعة المستمر.





وفي معرض حديثه عن واقع البلاد، أشار مراد إلى أن فرحتنا ، رغم حلاوتها، تبقى ناقصة بسبب الظروف الصعبة والأزمات التي تمر بها البلاد والمنطقة، مستذكرّا معاناة غزة حيث يموت الطلاب والعائلات جوعًا وسط صمت ، مسلّطًا الضوء على تزايد الأزمات والأخطار المحيطة بنا.



إلى جانب هذه المخاطر المتزايدة، نوّه مراد إلى أن يواجه شللًا اقتصاديًا وفسادًا متراكمًا، وضعفًا في المؤسسات والقضاء، كما أن يزداد تفكيرهم في الهجرة، مع وجود مخاطر الطائفية التي تعيق التنمية. ومع ذلك، أكد مراد وجود أمل حقيقي يتجسد في تخرج الطلاب، ونضوج العقول، وتشكّل إرادة صادقة لبناء لبنان.



ولم يخفِ إيمانه العميق بقدرة لبنان على النهوض، معرّجًا على صبر وصموده وانتصاره المتكرر، موضحًا أن لبنان يمكن أن يكون نموذجًا للتعايش الحضاري بين كافة أطياف المجتمع، مرتكزًا على قيم العيش المشترك والحوار الهادف.



وتابع بالدعوة إلى التمسك باتفاق الطائف، مؤكدًا أنه ليس مجرد وثيقة من الماضي، بل هو الوطني وضمانة وحدة لبنان. مشدّدًا على ضرورة تطبيق بنوده كاملة لإعادة عمل الدولة، واستعادة القضاء، ونظافة الإدارة، كخطوات لا غنى عنها لاستعادة الثقة بالمؤسسات.



ومع هذا الالتزام الجوهري، أكد أن بناء لبنان الجديد لا يتحقق إلا من خلال الحوار الوطني الحقيقي والمواطنة الفعلية. فإلغاء الطائفية السياسية يشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الحقيقية والإرادة الجماعية، ليصبح وطننا جامعًا متماسكًا.



ومن الحلم بوطنٍ يليق بتضحيات أبنائه، ذكر مراد أهمية بناء دولة القانون والمؤسسات، مع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن خطة اقتصادية واقعية، وتعزيز دور الرائدة. وشدّد على ضرورة وجود جيش قوي، وتحرير الأراضي المحتلة، والتمسك بالعروبة، وتقوية العلاقات مع الأشقاء العرب كجزء أساسي من الأمن القومي .



وعلى صعيد الوطنية، أكد النائب مراد أن اللبنانيين يشكلون سلاحًا قويًا لمواجهة المخططات التي تستهدف الوطن، رافضًا كل أشكال التمييز والفتنة، محذرًا من الانقسام، والعودة إلى مشاهد القتل على الهوية، وتقسيم الدول إلى ولايات متناحرة تخدم مصالح .



كما استنكر مراد الإساءة إلى موقع رئاسة الحكومة، مؤكدًا أنه موقع ، غير مسموح لأي أحد التطاول عليه، ولم يكن يومًا، ولن يكون مكسر عصا. ولم يغفل التأكيد على حق المواطنين في النقد، لكنه رفض أن يتحول إلى استهزاء شخصي، معتبرًا أن "من الشرف لرئيس الحكومة ألّا يكون من يملك تاريخًا مشبوهًا راضيًا عنه، لأن العكس يعني أن هناك خطأً ما".







ومن ، حيّا الجنوب والشعب اللبناني الصامد، مشددًا على أهمية تحرير الأراضي المحتلة لتحقيق الاستقرار الوطني. وتوجه بتحية خاصة للمناضل جورج مرحّبًا بعودته، ومعتبرًا إياه رمزًا للنضال الوطني.





وانطلاقًا من هذا الالتزام الوطني العميق، شدّد على أن فلسطين تمثل جزءًا من هوية وضمير لبنان والبقاع، داعمًا الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية والعدالة حتى التحرير الكامل.



وفي ختام هذا اليوم المضيء، توجّه النائب حسن مراد إلى الخريجين بالقول، إنّ تخرّجكم يشكّل انطلاقةً لأملٍ جديد، وجيلٍ على التغيير، مشدّدًا على أهمية الوفاء للوطن، والعمل من الداخل لبناء دولة المؤسسات، وداعيًا إلى جيلٍ متعلّم ومسؤول يقود لبنان نحو غدٍ أفضل ووحدةٍ وطنيةٍ راسخة.