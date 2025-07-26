عاجل
ماكرون: جددت للرئيس السوري تمسكنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها
ماكرون: جددت للرئيس السوري تمسكنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها
ماكرون باتصال هاتفي مع الرئيس السوري: وقف النار بالسويداء مؤشر إيجابي
ماكرون باتصال هاتفي مع الرئيس السوري: وقف النار بالسويداء مؤشر إيجابي
مراسل الجديد: معلومات أولية عن غارة من صاروخين إستهدفت بلدة دبعال
مراسل الجديد: معلومات أولية عن غارة من صاروخين إستهدفت بلدة دبعال
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
32 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
31 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
متن
31 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا".. مراد: الوحدة سبيل الخلاص

2025-07-26 | 06:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا&quot;.. مراد: الوحدة سبيل الخلاص
"رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا".. مراد: الوحدة سبيل الخلاص

أكد النائب حسن مراد خلال حفل تخرج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة- البقاع الغربي، انتماءه العميق للبقاع، موجًهًا تحية لها كأرض العنفوان والرجال أصحاب المواقف. كما هنّأ دفعة العلم والأمل من الطلاب المتخرجين على جهودهم المتميزة في ظل الظروف الصعبة، معربًا عن تقديره لدعم الأهل والأساتذة والجامعة المستمر.


وفي معرض حديثه عن واقع البلاد، أشار مراد إلى أن فرحتنا اليوم، رغم حلاوتها، تبقى ناقصة بسبب الظروف الصعبة والأزمات التي تمر بها البلاد والمنطقة، مستذكرّا معاناة غزة حيث يموت الطلاب والعائلات جوعًا وسط صمت العالم، مسلّطًا الضوء على تزايد الأزمات والأخطار المحيطة بنا.

إلى جانب هذه المخاطر المتزايدة، نوّه مراد إلى أن لبنان يواجه شللًا اقتصاديًا وفسادًا متراكمًا، وضعفًا في المؤسسات والقضاء، كما أن الشباب يزداد تفكيرهم في الهجرة، مع وجود مخاطر الطائفية التي تعيق التنمية. ومع ذلك، أكد مراد وجود أمل حقيقي يتجسد في تخرج الطلاب، ونضوج العقول، وتشكّل إرادة صادقة لبناء لبنان.

ولم يخفِ إيمانه العميق بقدرة لبنان على النهوض، معرّجًا على صبر الوطن وصموده وانتصاره المتكرر، موضحًا أن لبنان يمكن أن يكون نموذجًا للتعايش الحضاري بين كافة أطياف المجتمع، مرتكزًا على قيم العيش المشترك والحوار الهادف.

وتابع بالدعوة إلى التمسك باتفاق الطائف، مؤكدًا أنه ليس مجرد وثيقة من الماضي، بل هو العقد الوطني وضمانة وحدة لبنان. مشدّدًا على ضرورة تطبيق بنوده كاملة لإعادة عمل الدولة، واستعادة عدالة القضاء، ونظافة الإدارة، كخطوات لا غنى عنها لاستعادة الثقة بالمؤسسات.

ومع هذا الالتزام الجوهري، أكد أن بناء لبنان الجديد لا يتحقق إلا من خلال الحوار الوطني الحقيقي والمواطنة الفعلية. فإلغاء الطائفية السياسية يشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الحقيقية والإرادة الجماعية، ليصبح وطننا جامعًا متماسكًا.

ومن بوابة الحلم بوطنٍ يليق بتضحيات أبنائه، ذكر مراد أهمية بناء دولة القانون والمؤسسات، مع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن خطة اقتصادية واقعية، وتعزيز دور الجامعة الوطنية الرائدة. وشدّد على ضرورة وجود جيش قوي، وتحرير الأراضي المحتلة، والتمسك بالعروبة، وتقوية العلاقات مع الأشقاء العرب كجزء أساسي من الأمن القومي العربي.

وعلى صعيد الوحدة الوطنية، أكد النائب مراد أن اللبنانيين يشكلون سلاحًا قويًا لمواجهة المخططات التي تستهدف الوطن، رافضًا كل أشكال التمييز والفتنة، محذرًا من الانقسام، والعودة إلى مشاهد القتل على الهوية، وتقسيم الدول إلى ولايات متناحرة تخدم مصالح العدو.

كما استنكر مراد الإساءة إلى موقع رئاسة الحكومة، مؤكدًا أنه موقع وطني، غير مسموح لأي أحد التطاول عليه، ولم يكن يومًا، ولن يكون مكسر عصا. ولم يغفل التأكيد على حق المواطنين في النقد، لكنه رفض أن يتحول إلى استهزاء شخصي، معتبرًا أن "من الشرف لرئيس الحكومة ألّا يكون من يملك تاريخًا مشبوهًا راضيًا عنه، لأن العكس يعني أن هناك خطأً ما".


 
ومن البقاع، حيّا حسن مراد الجنوب والشعب اللبناني الصامد، مشددًا على أهمية تحرير الأراضي المحتلة لتحقيق الاستقرار الوطني. وتوجه بتحية خاصة للمناضل جورج عبد الله مرحّبًا بعودته، ومعتبرًا إياه رمزًا للنضال الوطني.


 وانطلاقًا من هذا الالتزام الوطني العميق، شدّد على أن فلسطين تمثل جزءًا من هوية وضمير لبنان والبقاع، داعمًا الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية والعدالة حتى التحرير الكامل.

وفي ختام هذا اليوم المضيء، توجّه النائب حسن مراد إلى الخريجين بالقول، إنّ تخرّجكم يشكّل انطلاقةً لأملٍ جديد، وجيلٍ قادر على التغيير، مشدّدًا على أهمية الوفاء للوطن، والعمل من الداخل لبناء دولة المؤسسات، وداعيًا إلى جيلٍ متعلّم ومسؤول يقود لبنان نحو غدٍ أفضل ووحدةٍ وطنيةٍ راسخة.
مقالات ذات صلة
"رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا".. مراد: الوحدة سبيل الخلاص

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
وداعاً زياد الرحباني

اقرأ ايضا في محليات

السويداء.. على طاولة حزب الله وإرسلان!
10:43

السويداء.. على طاولة حزب الله وإرسلان!

التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل الأمير طلال إرسلان في دارته في خلدة حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء حيث أكدا على حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.

10:43

السويداء.. على طاولة حزب الله وإرسلان!

التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل الأمير طلال إرسلان في دارته في خلدة حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء حيث أكدا على حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.

في "ميس الريم".. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)
10:32

في "ميس الريم".. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)

على مسرح بيكاديللي في بيروت عام 1975 فيروز تؤدي عرض مسرحية "ميس الريم" مع ويليام حسواني وابنها زياد الرحباني.

10:32

في "ميس الريم".. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)

على مسرح بيكاديللي في بيروت عام 1975 فيروز تؤدي عرض مسرحية "ميس الريم" مع ويليام حسواني وابنها زياد الرحباني.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: معلومات أولية عن غارة من صاروخين إستهدفت بلدة دبعال
11:24
السويداء.. على طاولة حزب الله وإرسلان!
10:43
في "ميس الريم".. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)
10:32
زياد الرحباني يغادر المسرح ويبقى الصدى.. الجديد تواكب المشهد من أمام المستشفى
10:15
صورة من الستينيات.. زياد الرحباني يعزف آلته المفضلة
10:07
وداعاً زياد... صمت المسرح وغابت النكتة
10:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025