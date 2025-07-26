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محليات

في "ميس الريم".. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)

2025-07-26 | 10:32
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في &quot;ميس الريم&quot;.. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)
في "ميس الريم".. زياد بجانب فيروز على خشبة المسرح (صورة من الأرشيف)

على مسرح بيكاديللي في بيروت عام 1975 فيروز تؤدي عرض مسرحية "ميس الريم" مع ويليام حسواني وابنها زياد الرحباني.

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السويداء.. على طاولة حزب الله وإرسلان!

التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل الأمير طلال إرسلان في دارته في خلدة حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء حيث أكدا على حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.

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